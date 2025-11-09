Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 9 November 2025: धैर्य धर्म का पालन करेंगे, अपनों का सहयोग बना रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 9 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारक है. चहुंओर सकारात्मक परिस्थितियां रहेंगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर संवार पर रहेगा. साहस पराक्रम बल पाएगा. कारोबारी प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में समाज के हित में कार्य करने और लोगों के जीवन में कुछ मूल्यवान जोड़ने का भाव होता है. स्वयं पर भरोसा रखते हैं. आज इन्हें कार्य व्यापार में सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर मामलों में वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म का पालन करेंगे. अपनों का सहयोग बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. योजना के अनुरूप सफलता मिलेगी. कामकाजी विषयों को बखूबी साधेंगे. कार्य प्रबंधन पर बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरता और कार्यक्षमता पर बल होगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. नियमों का अनुपालन व अनुशासन बनाए रखेंगे. बड़ों की सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में सुखद पल निर्मित होंगे. रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध प्रभावशाली रहेंगे. मित्र वर्ग सहयोगी होगा. प्रेम संबंध अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. अपनों का साथ मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- परिवार में सामंजस्य रहेगा. विश्वसनीयता रहेगी. रहन सहन सुधार होगा. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. मनोबल उूंचा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- विनम्र रहें. सात्विकता पर जोर दें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

