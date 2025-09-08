Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 8 September 2025: अनुशासन बनाए रखेंगे, सौदे समझौते में पक्ष में रहेंगे

नंबर 9

8 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. मंगल के अंक 9 के लिए आज का दिन सहज गति से आगे बढ़ने में सहयोगी है. यात्रा व चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. कारोबारी विषयों में रुचि बनी रहेगी. नीति नियम का पालन रखेंगे. निरंतरता से आगे बढ़ें. कामकाज में सहजता बढ़ाएंगे. व्यर्थ संवाद से दूर रहेंगे. पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों से बनाकर चलेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कठिनाई में भी हिम्मत बनाए रखते हैं. विश्वसनीय साथी होते हैं. आज इन्हें रुटीन पर फोकस बनाए रखना है. तथ्यों की जांच परख बढ़ाएंगे. मित्रों से तालमेल रखेंगे. नियमों और व्यवस्था का सम्मान करेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. व्यवस्था व अनुकूलन बनाए रखेंगे. पेशेवर अवसरों का लाभ उठाएं. पूर्वाग्रह से बचेंगे. करियर व्यापार में सहजता रहेगी. अनुशासन बनाए रखेंगे. सौदे समझौते में पक्ष में रहेंगे. कामकाज पर ध्यान बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सामंजस्यता पर बल देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनेंने. बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों कं संग समय बिताएगें. मित्र सहयोगी रहेंगे. रिश्ते मजबूत बने रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावशील रहेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. प्रेम स्नेह में वृद्धि होगी. व्यवहारिक नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान पर जोर देंगे. वाणी व्यवहार मध्मम रहेगा. करीबी प्रभावित होंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- व्रत संकल्प रखें. आवेश में न आएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----