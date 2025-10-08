Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 7 वाले अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे, तेजी और सक्रियता बनाए रहेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उत्तम है. लाभ एवं विस्तार को बल मिलेगा. समकक्षों का सहयोग रहेगा. उमंग उत्साह का वातावरण बना रहेगा. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. तैयारी व विनम्रता पर बल रहेगा. लाभ बेहतर बनाए रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति ज्ञानी व गुणी होते है. सीखे हुए पर अमल करते हैं. आज इन्हें नए लोगों भेंट में उत्साह रखना है. विभिन्न कार्यों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. रहन सहन संवार पर रहेगा. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी विषयों में प्रभावी बने रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवरेंगे. तेजी और सक्रियता बनाए रहेंगे. नौकरी व अन्य सेवाओं से जुड़े जन अधिक प्रभावशाली रहेंगे. जिम्मेदार बने रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम पर जोर रखेंगे. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. अनुबंधों में गति आएगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम भाव एवं स्नेह पर बल बनाए रखेंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा. यात्रा संभव है.घर में सामंजस्यता रखेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भावनात्मकता बढ़ाएंगे. खानपान पर फोकस रहेगा. मनोबल और उत्साह बना रहेगा. रुटीन संवारेंगे. धैर्य रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2्र 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- जिद न करें. अनुकूलन बढ़ाएं. पूर्वाग्रह त्यागें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----