Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 6 वाले समकक्षों का पाएंगे साथ, पेशेवर स्थितियों में होगा सुधार

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 6 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारक है. सभी क्षेत्रों में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रभाव व लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. सफलता की राह पर तेजी दिखाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे. अड़चनें स्वतः दूर होंगी. पेशेवर स्थितियां सुधार पर रहेंगी. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. करियर कारोबार में सक्रिय रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति भव्य जीवन जीने में विश्वास बनाए रखते हैं. हरहाल सकारात्मक नजरिया रखते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाए रखना है. लाभ विस्तार पर जोर रखना है. व्यवस्था को बल देंगे. नियमानुरूप कार्य करेंगे. फोकस बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- चहुंओर उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश होगी. कामकाज में आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. अनुकूलता बनाए रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. अनुशासन बढ़ाएं. अधिकारियों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यापार संवरेंगा. उत्पादन में वृद्धि होगी. विभिन्न मामलों में असरदार बने रहेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- खुशियों को सबसे साझा करेंगे. करीबियों का विश्वास जीतेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. सुख सौख्य बना रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. मित्र सहयोग बनाए रखेंगे. निजी संबंध संवरेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों मं सहजता रखेंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- प्रियजनों को समय देंगे. जोखिम से बचेंगे. शुभता का संचार रहेगा. रहन सहन ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- व्यवहार में मिठास रखें. गलतियों से बचें. कमतर लोगों से सजग रहें.

---- समाप्त ----