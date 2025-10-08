Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 5 वालों के व्यवसाय के परिणाम साधारण रहेंगे, साथी सहयोगी रहेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हितप्रद है. इच्छित वस्तु की प्राप्ति की संभावना बनी रहेगी. महत्वपूर्ण गतिविधियों को गति देंगे. अर्थ व्यवसाय के परिणाम साधारण बने रहेंगे. सुखद सूचना मिल सकती है. लाभ संवार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में तेजी होगी. पेशेवर प्रयास बेहतर रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. परिजनों से संबंध बेहतर होंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति भेंट एवं वार्ता कार्य में दक्ष होते हैं. सामान्य चर्चा से विषय को समझने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर जोर बनाए रखना है. पेशेवरता पर ध्यान बढ़ाना है. सभी से प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रबंधन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक स्पष्टता बढ़ाएंगे. पेशेवर गंभीरता रहेगी. उत्साह से कार्य करते रहेंगे. साझेदारी की भावना रखेंगे. कार्य व्यापार बल पाएगा. साथी सहयोगी रहेंगे. आर्थिक उलझनें में धैर्य दिखाएंगे. लाभ और विस्तार पर नजर रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों से मुलाकात होगी. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. रिश्तेदार साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की भावना रहेगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर बने रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- फोकस रखेंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. रुटीन बेहतर रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल बढ़ेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- अतिथि का सम्मान करें. धूर्त से दूरी बनाएं. लोभ प्रलोभन में आने से बचें.

