Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 4 वालों का नौकरीपेशा प्रभावशाली रहेगा, सहजता सामंजस्य बनाए रहेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9. आज का दिन अंक 4 के लिए व्यक्तिगत विषयों के लिए अधिक अच्छा है. रिश्तों में शुभता सहजता रखेंगे. घरेलु मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. जरूरी चर्चा संवाद को आगे बढ़ा पाएंगे. लाभार्जन बेहतर रहेगा. तर्क बहस से बचेंगे. धैर्यपूर्वक लक्ष्यों को साधेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में वर्तमान पर फोकस बनाए रखते हैं. नीति नियम से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. विभिन्न मामलों में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों को बढ़ाएंगे. धैर्य बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. घरेलु मामलों में सहजता रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में गति बनाए रखेंगे. पेशेवर धैर्य से आगे बढ़ेंगे. सहजता सामंजस्य बनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में सजगता बढे़गी. पूर्व अनुभव का लाभ लेंगे. कला कौशल बल पाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में विश्वास बना रहेगा. सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. अन्य की भूलचूक को क्षमा करेंगे. प्रियजन अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. अहंकार में नहीं आएंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. मित्रों और स्वजनों का सहयोग पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. समर्पण की भावना रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तिगत मामलों में सूझबूझ दिखाएंगे. व्यवहार में सहज बने रहेंगे. वातावरण सुखकर रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- संवेदनशील रहें. आत्मनियंत्रण रखें. स्वार्थ भाव से बचें.

