Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 3 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, आर्थिक विषयों पर फोकस बना रहेगा

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 3 के लिए बेहतर स्थिति को बनाए रखेगा. तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. कामकाज एवं लक्ष्य पर जोर देंगे. वाद विवाद से दूर रहेंगे. पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों से निभाएंगे. यात्रा में रुचि दिखाएंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता रखेंगे. आत्मविश्वास और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज के सभी महत्वपूर्ण कार्या में आगे होते हैं. बड़े लक्ष्य साधने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें बड़प्पन से काम लेना है. सक्रियता बनाए रखेंगे. तथ्यों की जांच परख बढ़ाएंगे. धैर्य से काम लेंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर गतिविधियां में तेजी आएगी. कामकाज में बड़ा सोचेंगे. तेजी लाने का प्रयास रहेगा. लाभ बेहतर बने रहेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. जिद जल्दबाजी से बचें. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सौदे समझौतों में सफल होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषय पर फोकस बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सुख रहेगा. प्रेम स्नेह के मामलों में प्रभावशील रहेंगे. अपनों के संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी और मजबूत रहेंगे. संबंधों में सहजता संवार और संवृद्धि बनी रहेगी. व्यवहारिक नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. प्रियजनों के प्रति सम्मान बढ़ेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- नियंत्रण बढ़ाएंगे. परिवार में खानपान बेहतर बनाएंगे. वाणी व्यवहार संतुलित रहेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा रहेगा. चर्चा संवाद पर जोर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- अतिउत्साह में न आएं. तार्किक रहें. आवेश से बचें. सहनशील रहें.

---- समाप्त ----