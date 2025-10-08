Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 2 वाले श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, उद्योग व्यवसाय में तेजी दिखाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 2 के लिए आज का दिन आनंद में वृद्धि का सूचक है. लाभ और प्रभाव पर फोकस रहेगा. कामकाजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. करीबियों का साथ समर्थन पाएंगे. जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. विभिन्न मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों में सक्रियता दिखाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सबके लिए समभाव रखते हैं. प्रेम से सब पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं. आज इन्हें अनुकूलता का लाभ उठाना है. संतुलन व सामंजस्य बना रहेगा. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में गति बनी रहेगी. सबको जोड़कर रखेंगे. पेशेवरों का विश्वास पाएंगे.

मनी मुद्रा- लेनदेन में साहसिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. उद्योग व्यवसाय में तेजी दिखाएंगे. लाभ प्रभाव संवार पाएंगे. कामकाज में आगे रहेंगे. सभी को प्रभाव में लेने में सफल होंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी. नीति नियमों का अनुपालन रखेंगे. अनुभव पर भरोसा बनाए रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ सहजता बनी रहेगी. प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सुख सौख्य बना रहेगा. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखें. करीबियों के साथ बना रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- अहंकार से बचेंगे. साज संवार पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. परिवार में संसाधन बढ़ेंगे. खुशियों का आगमन होगा. स्वास्थ संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- परंपरा संस्कार बनाए रखें. ध्यान योग बढ़ाएं. कार्य समय पर करें.

---- समाप्त ----