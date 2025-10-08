Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 1 वाले कार्य व्यापार में प्रलोभन बचेंगे, नियमों पर बल रहेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.
नंबर 1- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभकारी है. कामकाज बेहतर बना रहेगा. निजी विषयों में सूझबूझ से काम लेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन करते रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सहजता बनाए रहेंगे. सेवा क्षेत्र में अधिक सफल होंगे. टीम भावना पर बल रखें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति पूरी तैयारी और विवेक से कोई निर्णय लेते हैं. अपनी प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील होते हैं. सहकारिता भाव रखते हैं. आज इन्हें भेंटवार्ता में सतर्कता बनाए रहना है. खानपान पर ध्यान देना है. त्याग का भाव रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. नियमितता व सहकार बनाए रखेंगे.
मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. लाभ और उत्साह बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवर सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्यगत तैयारी पर ध्यान देंगे. रुटीन पर बल रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रलोभन बचेंगे. योग्यता के बल पर जगह बनाए रहेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. गतिशीलता बढ़ाएंगे. नियमों पर बल रहेगा.
पर्सनल लाइफ- परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. लोगों की बातें अनसुनी न करें. बहकावे से बचें. भ्रमण मनोरंजन के अवसर भुनाएं. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. अपनों की इच्छाओ का समान करेंगे. भावनाओं को समझेंगे. बात कहने में विनम्र रहेंगे. हड़बड़ी नहीं दिखाएं.
हेल्थ ऐंड लिविंग- अनुकूलन बनाए रहें. उत्साह से काम लें. अतिथि आगमन बना रहेगा. खानपान संवारेंगे. संवेदनशीलता रखेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर- बैंगनी
एलर्ट्स- उधार न करें. निरंतरता रखें. तार्किकता बढ़ाएं.