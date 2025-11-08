Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 8 वाले कामकाजी मामले संवरेंगे, साहस पराक्रम पर नियंत्रण रखें

नंबर 8- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सभी कार्यों को उचित दिशा और सफलता देने में सहयोगी है. आर्थिक अवरोध नष्ट होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. महत्वपूर्ण यात्रा पर जा सकते हैं. घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. विभिन्न मामलों में असरदार रहेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों की दृष्टि से किसी का भी बच पाना कठिन होता है. नजरिया वृहद व प्रभावशाली होता है. विभिन्न विषयों में गहरा हस्तक्षेप रखते हैं. आज इन्हें अतिउत्साह दिखाना है. नए लोगों भेंट मुलाकात होगी. सजगता से आगे बढ़ेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- वित्तीय विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. कामकाजी मामले संवरेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. सकारात्मकता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सक्रियता एवं साहस पराक्रम पर नियंत्रण रखें. पद प्रतिष्ठा पर जोर बनाए रहेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. जिम्मेदार बने रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. परस्पर सामंजस्य रखेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- परिजन खुशी बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. धैर्य रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- नीला

एलर्ट्स- प्रबंधन पर जोर दें. प्रलोभन में न आएं. विश्वास बनाए रखें.

---- समाप्त ----