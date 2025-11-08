Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 7 वालों को आर्थिक लाभ होगा, अपनों का मान सम्मान रखेंगे

नंबर 7- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए बेहतर परिणामों का संचारक है. निजी एवं कामकाजी सभी मामलों में हितलाभ बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. साझा प्रयासों में आगे बढ़ेंगे. मध्य मार्ग से आगे बढ़ने की सोच रहेगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. बहस विवाद में नहीं आएंगे. पेपरवर्क में लापरवाही से बचें. तैयारी व विनम्रता रखें. केतु के अंक 7 के व्यक्ति आंकड़ों नियमों और नीतियों को सबसे ऊपर रखते हैं. तथ्यों में रुचि लेते हैं. करीबियों पर भरोसा रखते हैं. आज इन्हें महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देना है. संबंधों में प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रबंधन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ बेहतर बढ़त पर बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा में अपेक्षित सफलता पाएंगे. विविध परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कामकाजी संवाद में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार बल पाएगा. साथी सहयोगी रहेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. टीम भावना रखेंगे. कार्यविस्तार पर नजर बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से संबंध मधुर बने रहेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की भावना रहेगी. भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह में संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सूझबूझ बनाए रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2्र 4 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता बढ़ाएं. स्वार्थ से बचें.

---- समाप्त ----