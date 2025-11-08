Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 6 वाले आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे, मन की बात कह पाएंगे

नंबर 6- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभता में वृद्धि बनाए रखने वाला है. कारोबारी विषयों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. घर परिवा के मामालों में सक्रियता और संवार बनाए रखेंगे. मान सम्मान और प्रभाव बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे. करियर कारोबार में नियमित गति रहेगी. संबंध संवारने में सफल रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. आपसी विश्वास को जीतेंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नए पुराने सिद्धातों को एक साथ लेकर चलते हैं. प्रयोगवादी नजरिया होता है. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. व्यवस्था पर बल देंगे. नियमानुरूप कार्य करेंगे. तेजी व फोकस रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरो का साथ और सहयोग प्राप्त होगा. हितलाभ संतुलित बना रहेगा. कामकाज में उचित परिणाम बनेंगे. पेशेवर अनुकूलन बढ़ाकर रखेंगे. अवसर भुनाएंगे. संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. लेनदेन बेहतर रहेगा. अधिकिरयों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यापार संवारेंग. उत्पादन में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- घरेलु मामलों में उत्साह रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहंगे. भावनात्मक विषयों के अनुरूप निर्णय लेंगे. प्रिय संग स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों में सहजता रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. मित्र सहयोग देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. शुभता का संचार रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- संबंध मजबूत रखें. छोटे लोगों से सजग रहें. गलतियों से बचें.

