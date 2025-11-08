Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 5 वाले वरिष्ठजन सहयोगी होंगे, अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे

नंबर 5- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. चहुंओर ऐच्छिक सफलता पाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र में बड़े बनेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. परिजनों से सुखकर सूचना मिलेगी. हितलाभ संवार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. कामकाज में सहज सजग रहेंगे. अनावश्यक तर्क बहस से बचेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति बौद्धिक कार्य करने वाले और सूझबूझ के धनी होते हैं. सज्जनों से तालमेल रखते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. चहुंओर इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर गतिविधियां बढ़ाएंगे. निजी विषयों में सूझबूझ रखेंगे. करीबियों से विनम्रता बनाए रखेंगे. उत्साह दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे. वरिष्ठजन सहयोगी होंगे. अनुभव व कौशल का लाभ उठाएंगे. कलात्मक कार्यों में बेहतर रहेंगे. व्यवसाय में निरंतरता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. व्यवस्था संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. समर्पण की भावना रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. गलतियां क्षमा करेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. जिद में न आएं. वचन निभाएंगे. आशंका से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुखप्रद पलों की निर्मिति होगी. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. कार्यों में सहजता रहेगी. बड़ों की सीख मानेंगे. सलाह पर ध्यान देंगे. मेहमान आएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- लोभ से बचें. कमतर से दूरी बनाएं. व्यवहार मधुर रखें.

---- समाप्त ----