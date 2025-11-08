scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 5 वाले वरिष्ठजन सहयोगी होंगे, अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 8 November 2025: आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र में बड़े बनेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. परिजनों से सुखकर सूचना मिलेगी. हितलाभ संवार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. चहुंओर ऐच्छिक सफलता पाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र में बड़े बनेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. परिजनों से सुखकर सूचना मिलेगी. हितलाभ संवार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. कामकाज में सहज सजग रहेंगे. अनावश्यक तर्क बहस से बचेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति बौद्धिक कार्य करने वाले और सूझबूझ के धनी होते हैं. सज्जनों से तालमेल रखते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. चहुंओर इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर गतिविधियां बढ़ाएंगे. निजी विषयों में सूझबूझ रखेंगे. करीबियों से विनम्रता बनाए रखेंगे. उत्साह दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे. वरिष्ठजन सहयोगी होंगे. अनुभव व कौशल का लाभ उठाएंगे. कलात्मक कार्यों में बेहतर रहेंगे. व्यवसाय में निरंतरता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. व्यवस्था संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. समर्पण की भावना रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. गलतियां क्षमा करेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. जिद में न आएं. वचन निभाएंगे. आशंका से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 4 वालों की विभिन्न मोर्चों में शुभता बनी रहेगी, परस्पर मदद का भाव रखेंगे 
मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे 
मूलांक 2 वाले कामकाजी अवसरों का लाभ उठाएंगे, सूचनाओं पर ध्यान दें 
मूलांक 1 वाले विविध कार्यों को गति देंगे, लाभ पर फोकस रहेगा 
मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- सुखप्रद पलों की निर्मिति होगी. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. कार्यों में सहजता रहेगी. बड़ों की सीख मानेंगे. सलाह पर ध्यान देंगे. मेहमान आएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- लोभ से बचें. कमतर से दूरी बनाएं. व्यवहार मधुर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement