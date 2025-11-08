Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे

नंबर 3- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए शुभ प्रभाव का है. स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. कार्य व्यापार में तेजी का लाभ उठाएंगे. वाद विवादों से दूर रहेंगे. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ेगी. रिश्ते संवारेंगे. यात्रा में रुचि दिखाएंगे. कारोबारी विषयों में बड़ा करने का भाव रहेगा. निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति लोगों में सम्मान बनाए रखते हैं. सूझबूझ और सहमति हल निकालते हैं. आज इन्हें सक्रियता रखना है. जांच परख बढ़ाएंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. समता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सौदे समझौतों में सफल होंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यवस्थाएं संवारेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. जिद व पूर्वाग्रह से बचेंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सुधार होगा. रिश्तों पर आपसी नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. प्रियजनों एवं बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों के संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. संबंध मजबूत बने रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावशील रहेंगे. सहजता रहेगी.
हेल्थ एंड लिविंग- श्रेष्ठ बातों को बढ़ावा मिलेगा. खानपान पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शैली आकर्षक रहेगी.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9
फेवरेट कलर- पीतवर्ण
एलर्ट्स- संकल्प रखें. अनदेखी से बचें. सहनशीलता बढ़ाएं.