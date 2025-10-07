scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 7 October 2025: उत्साह बनाए रखेंगे, गोपनीयता पर ध्यान देंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 7 October 2025: सबका हित चाहते हैं. आज इन्हें निसंकोच रह़ना है. विविध विषय व संपर्क संवारेंगे. पेशेवरों से भेंट होगी. उत्साह बनाए रखेंगे. गोपनीयता पर ध्यान देंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यकर है. अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास बढ़ाएंगे. करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अपनों का साथ और विश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन में अनुकूलन रहेगा. उत्साह मनोबल से कार्य सधेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. विविध विषयों में सफलता पाएंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति मेहनत करने वाले संघर्षप्रिय लोगों का सम्मान करते हैं. सबका हित चाहते हैं. आज इन्हें निसंकोच रह़ना है. विविध विषय व संपर्क संवारेंगे. पेशेवरों से भेंट होगी. उत्साह बनाए रखेंगे. गोपनीयता पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में पद पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. लाभ विस्तार के मामले बेहतर रखेंगे. प्रबंधन में आगे रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अपेक्षा से अधिक लाभ संभव है. स्मार्टनेस बढ़ाएंगे. समता और सामंजस्यता से कार्य साधेंगे. योजनाओं पर जोर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक प्रयास बल पाएंगे. संबंध संवार पाएंगे. मित्रता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. प्रेम प्रसंग स्मरणीय होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. संबंधों को साधेंगे. वादा निभाएंगे. चर्चा संवाद में सहजजा रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

संपत्ति के मामले गति लेंगे, बजट बनाकर चलेंगे 
कारोबारी विषय पक्ष में रहेंगे, संकोच में कमी आएगी 
अनुभव का लाभ लेंगे, सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे 
समय पर कार्य करें, तालमेल बढ़ाएंगे 
बड़ों का सानिध्य रखें, मितभाषी बने रहेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिएंगे. व्यक्तित्व और प्रभाव में वृद्धि होगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. मनोबल बढ़ेगा. खानपान में सुधार होगा. विनय विवेक रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9  
फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ
एलर्ट्स- अफवाह से बचें. साहस से काम लें. संकीर्णता त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement