Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 7 October 2025: कारोबारी विषय पक्ष में रहेंगे, संकोच में कमी आएगी

नंबर 7

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. कामकाज में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ पर जोर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. करीबियों के साथ और समर्थन से उत्साहित होंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस रखेंगे. घर परिवार में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति प्लानर होते हैं. रणनीति बनाने में इनकी राय महत्वपूर्ण होती है. पर्दे के पीछे रहकर अपना कार्य करते हैं. आज इन्हें महत्वपूर्ण लक्ष्य साधने हैं. लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. कारोबारी विषय पक्ष में रहेंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में वांछित परिणाम बनेंगे. पेशेवर उच्च स्थिति बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. लोग प्रभाव में रहेंगे. कामकाज संवार पर होगा. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. लाभ पर फोकस बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. आशंकाओं से मुक्त होंगे. उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में भावनात्मक संवाद पर जोर होगा. रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे. सहजता बनी रहेगी. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों और को रिश्ते संवारेंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. स्वजनों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- आसपास अनुकूलन रहेगा. व्यवहार आकर्षक बना रहेगा. सीख सलाह रखेंगे. मनोरंजन में रुचि लेंगे. आत्मविश्वास में वृदिध होगी. सेहत सुधार पर रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मडकलर

एलर्ट्स- सक्रियता बढ़ाएं. नकारात्मक विचारों को त्यागें. बहकावे में न आएं.

---- समाप्त ----