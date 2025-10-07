Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 7 October 2025: अनुभव का लाभ लेंगे, सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे

नंबर 6

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 6 के लिए श्रेष्ठ स्थिति का संकेतक है. घर परिवार में सुखद स्थिति बनाए रखेंगे. सुख सौख्य के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार उछाल पर रहेगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज होगी. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी से काम लेंगे. सामंजस्यता का भाव रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति का अंदाल अनोखा होता है. लोगों के बीच सहज नजर आते हैं. भेंट संवाद में प्रभावी होते हैं. कला कौशल में दक्ष होते हैं. आज इन्हें सभी से सामंजस्य बढ़ाए रखना है. साझा कार्य करेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. उपब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. नीति नियमों को अपनाएंगे. वित्त प्रबंधन पर जोर देंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. जीत का प्रयास बढ़ाएंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष सुधार पर रहेगा. अनुभव का लाभ लेंगे. सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्र संबंध बल पाएंगे. रिश्तों पर जोर बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख संसाधन बने रहेंगे. जीवन आकर्षक रहेगा. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. करीबियों का साथ निभाएंगे. अच्छे सहयोगी और मददगार रहेंगे. मन के मामलों में विनम्र रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहज संवाद बनाए रखेंगे. व्यवस्थागत प्रयास पर जोर रखेंगे. अतिथियों का आदर करेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- व्यर्थ बहस से बचें. समय पर कार्य करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----