Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 7 October 2025: समय पर कार्य करें, तालमेल बढ़ाएंगे

नंबर 5

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 5 के लिए व्यावसायिक गति बेहतर बनाए रखने वाला है. आर्थिक मामलों में शुभता बढ़ेगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. वाणिज्यिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. सजगता और सक्रियता बनाए रखेंगे. नवीन अनुबंध संवरेंगे. रिश्तों में विश्वसनीयता रखेंगे. घर में आनंद बना रह़ेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. बूध के अंक 5 के व्यक्ति को बहकाना कठिन होता है. सूझबूझ से अपनी राह बनाते है. आज इन्हें अनुशासन अनुपालन के साथ लक्ष्य साधना है. समय पर कार्य करें. साहस संपर्क में बेहतर रहेंगे. पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. सुख सौख्य रहेगा. तालमेल बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे. करियर कारोबार में शुभता बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. महत्वपूर्ण मामलां को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यगति प्रभावी रहेगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन रखेंगे. सभी प्रभावित होंगे. विविध विषयों में तेजी बनी रहेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता पर जोर बना रहेगा. निजी विषयों में रुचि रहेगी. सभी का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. अपनों का भरोसा बढ़ेगा. करीबी उपलब्धि अर्जित करेंगे. निजी विषय सकारात्मक रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- निजी गतिविधियां बल पाएंगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. अतिथि आएंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- अंजीर समान

एलर्ट्स- आवेश में न आएं. गलतियों से बचें. निरंतरता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----