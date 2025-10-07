scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 7 October 2025: बड़ों का सानिध्य रखें, मितभाषी बने रहेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 7 October 2025: आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं. आकस्मिक लाभ-हानि बनी रहती है. आज इन्हें कम महत्व की गतिविधियों से दूर रहना है. वातावरण सुधारने पर जोर दें.

four horoscope
नंबर 4

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 4 के लिए हितप्रद है. विविध प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. करियर कारोबार को बढ़ावा देंगे. पेशेवर विषयों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक कार्योंको आगे बढ़ाएंगे. समता सामंजस्यता का भाव रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. आधुनिकता पर जोर देंगे. विविध गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति स्मार्ट होते हैं. आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं. आकस्मिक लाभ-हानि बनी रहती है. आज इन्हें कम महत्व की गतिविधियों से दूर रहना है. वातावरण सुधारने पर जोर दें. बड़ों का सानिध्य रखें. मितभाषी बने रहेंगे.


मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सक्रियता रहेगी. पेशेवर कार्यक्षेत्र में समय देने का प्रयास करेंगे. वाणिज्य व्यापार प्रभावी रहेगा. कार्यगति में संवार लाएंगे. पेशेवर कार्यों पर फोकस रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ने की सोच रखें. तालमेल बढ़ाने पर बल देंगे. परस्पर सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर निरंतरता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. आसपास सुख सौख्य बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. निजी विषयों में उतावली नहीं दिखाएंगे. प्रियजनों की खुशी रखेंगे. मित्र व बंधुओं के साथ सुखद पल बिताएंगे. सम्मान का भाव रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. परिजन मददगार रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8  
फेवरेट कलर्स- सफेद चंदन
एलर्ट्स- विनम्रता से आगे बढ़ें. भ्रम में न आएं. नियंत्रण रखें.

