Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 7 October 2025: सोच समझकर निर्णय लेंगे, लक्ष्य बनाए रखेंगे

नंबर 3

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन 3 अंक के लिए सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने वाला है. उद्योग व्यापार में उत्साह बनाए रखेंगे. न्याय नीति पर बल रहेगा. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर देंगे. अनजान से दूरी रखेंगे. अतार्किक सौदो समझौतों में हस्तक्षेप से बचेंगे. मेल मुलाकात के अवसर भुनाएंगे. रुटीन कार्य संवार पाएंगे. सभी के साथ से स्पष्टता रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति बड़ा नजरिया बनाए रखते हैं. उलझनों से बचने का प्रयास करते हैं. आज इन्हें सफलता बढ़ाना है. तेजी की सोच बनाए रखना है. सक्रियता से काम लेंगे. उपलब्धियों पर ध्यान देंगे. सोच समझकर निर्णय लेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक कार्या में सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में फोकस बढ़ा रहेगा. इच्छित फल प्राप्त होंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट की संभावना है. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारों की सीख सलाह अपनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- अतिथि का मान सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. रिश्तेदारों से मेलजोल बनाए रहेंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. निजी आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है.

हेल्थ ऐंड लिविंग- धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. निरंतरता बढ़ेगी. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. मेहमान आएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मूंगा कलर

एलर्ट्स- कमतर गतिविधियों से बचें. फोकस बढ़ाएं. बहस न करें.

