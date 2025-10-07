Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 7 October 2025: लाभ बेहतर बनाए रहेंगे, भेंट मिल सकती है

नंबर 2

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 2 के के लिए शुभकर है. रिश्तों में सबसे बनाकर चलेंगे. व्यवहारिकता बढ़ेगी. पेशेवरता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. सभी क्षेत्रों में असरदार बने रहेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. सहज संतुलन बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे. यादगार पलों की रचना होगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सभी से मिलकर कार्य करते हैं. अच्छे साथी व सहयोगी होते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. जनहित का प्रयास रखेंगे. नीति नियम व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. वाणिज्यिक विषयों में लाभ बेहतर बनाए रहेंगे. भेंट मिल सकती है.

मनी मुद्रा- वाणिज्य व्यापार में बेहतर प्रभाव बना रहेगा. साहसी व उत्साहित बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पेशेवर बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे. करियर में तेजी रहेगी. जीत का जज्बा बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. पेशेवर मददगार बने रहेंगे. लाभ व लोकप्रियता बल पाएंगे. कार्य विस्तार का जोर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से भेंट होगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. निजी विषयों में धैर्य रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. रिश्तों में सुधार रहेगा. उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भेंट व संवाद को बढ़ावा देंगे. संबंधों में सुधार लाएंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य होगा. खुशियों का ख्याल रखेंगे. समयसीमा में कार्य करेंग. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- रेड रोज

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. विनम्रता बनाए रहें. जिद व जल्दबाजी से बचें.

---- समाप्त ----