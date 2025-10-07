Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 7 October 2025: लाभ नियमित बने रहेंगे, लक्ष्य पर नजर रखेंगे

नंबर 1

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन निजी कार्यों में गति लाने वाला है. अधिकांश मामलों में सहज शुभता बनी रहेगी. कामकाजी क्षेत्रों में समन्वय पर जोर देंगे. सहजता बनाए रहेंगे. पेशेवरों का सहयोग लेंगे. जोखिम के कार्यों से बचाव बढ़ाएं. सबको साथ लेकर चलें. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नेतृत्व संभालने में आगे होते हैं. लोगों का भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हें नीति नियम पर अमल बढ़ाना है. कार्यव्यवस्था पर बल देना है. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बड़प्पन रखेंगे. सामंजस्यता और पेशेवरता अपनाएंगे. सूचना संपर्क पर जोर बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- प्रबंधन के कार्य बेहतर बनेंगे. प्रशासकीय कार्य साधेंगे. प्रतिभा संवार पर ध्यान देंगे. आर्थिक वाण्ज्यिक विषयों में रुटीन रखेंगे. पद और प्रभाव से समझौता नहीं करेंगे. कामकाजी विषयों में में लापरवाही से बचेंगे. विभिन्न योजनाएं पूर्ववत् रहेंगी. लाभ नियमित बने रहेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तो में उत्साहित बने रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. प्रियजनों संग स्मरणीय पल बिताएंगे.एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा. अपनों के साथ सुखद पल बांटेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- संकोच बना रहेगा. खानपान व्यवस्थित होगा. संबंध सुधरेंगे. स्वास्थ्य संवार बनाए रखेंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- सावधानी सजगता से कार्य करें. धूर्त से दूरी बनाकर चलें.

