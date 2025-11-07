Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 4 वाले औसत से बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

नंबर 4- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 4 के लिए आनंदकारी ह. . व्यक्तिगत प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता व अनुकूलन रहेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. आधुनिक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. विविध प्रयासों में धैर्य बढ़ाएंगे. समता सामंजस्यता का भाव बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अपनी मेहनत लगन और सूझबूझ से इच्छित स्थान पाने का प्रयास बनाए रखते हैं. इन्हें दिखावे व अहंकार से बचना जरूरी है. आज इन्हें कामकाजी गतिविधियों में नियमितता रखना है. लक्ष्य पर फोकस रखना है. करियर कारोबार से जुड़े विषय रुटीन रहेंगे. आशंकाएं छोड़ें.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सबसे बनाकर चलें. औसत से बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. रुटीन बेहतर होगा. सहज सफलता प्राप्त होगी. लोग प्रभाव में रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखें. लाभ पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज का प्रतिफल पूर्ववत् बना रहेगा. व्यवस्था पर ध्यान दें. जल्दबाजी न दिखाएं. धैर्य धारण करें.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास बबनी रहेगी. परिवार में सहजता शुभता रहेगी. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. वार्ता पर जोर देंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रख सकते हैं. बड़प्पन की सोच रहेगी. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख सौख्य बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास में वृदिध होगी. सेहत सुधार पर रहेगी. सीख सलाह रखेंगे. मनोरंजन में रुचि दिखाएंगे.



फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8

फेवरेट कलर्स- सफेद स्फटिक के समान

एलर्ट्स- सलाह से आगे बढ़ें. भ्रम में न आएं. दिखावे से बचें.

