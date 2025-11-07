Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 3 वालों के पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे, अतिथि का आदर सत्कार करेंगे

नंबर 3- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सभी मामलों में सकारात्मकता बढ़ाए रखेगा. प्रभावी ढंग से कार्य व्यापार को संवारेंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में सफलता पाएंगे. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति परंपराओं का निर्वहन बखूबी बरते हैं. श्रेष्ठ शिक्षक और सलाहकार होते हैं. विषयों में गंभीर हस्तक्षेप बनाए रहते हैं. आज इन्हें व्यवस्था को बल देना है. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. पेशेवरता को अपनाएंगे. सूचना संपर्क पर जोर होगा. जीत का जज्बा बनाकर रखेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ में वृद्धि की योजनाएं गति लेंगी. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यों में सक्रिय रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. वाणि्िज्यक विषयों में रुटीन रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लेनदेन के पक्के रहेंगे. प्रतिभा बढ़ेगी.

पर्सनल लाइफ- नजदीकी लोगों से खुशियों को बांटेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. मन के मामलों में उत्साहित रहेंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल बिताएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार बना रहेगा. अपनों के संग सुखद पल बिताएंगे. जरूरी बात कहेंगे. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संकोच में कमी आएगी.

हेल्थ एंड लिविंग- अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. सहयोग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. समस्याएं हल होंगी. खानपान आकर्षक होगा. संबंध संवारेंगे. भरोसा जीतेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लेमन समान

एलर्ट्स- सामंजस्यता पर जोर रखें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. सहकारिता अपनाएं.

