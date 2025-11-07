Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 2 वाले जल्दबाजी पर अंकुश रखेंगे, बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे

नंबर 2- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 2 के लिए सुखकारक है. सहज गति से कार्य करते रहेंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुटीन बनाए रहेंगे. कामकाज में स्पष्टता बनी रहेगी. प्रियजनों से भेंट मुलाकात हो सकती है. आपसी विचार विमर्श से निर्णय लेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति और के समक्ष निर्मल मन से अपनी भावनाएं रखते हैं. इन्हें प्रेम से सबको जीत लेना आता है. संवेदनशीलता गहरी होती है. आज इन्हें सहकार एवं सहयोग की सोच बनाए रखना है. सक्रियता बढ़ाएंगे. लाभ संवरेगा. व्यवहारिकता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार पर फोकस होगा. जल्दबाजी पर अंकुश रखेंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारों की सीख सलाह अपनाएंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. मनोवांछित फल प्राप्त होंगे. कार्य विस्तार की संभावना बनी रहेगी. प्रबंधन के मामलों में प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. पारिवारिक आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. विश्वास बल पाएगा. घर का आए का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य और निरंतरता से कार्य करेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गुलाबी

एलर्ट्स- विनम्र रहें. सहजता बनाए रखें. जिद से बचें. आत्मनियंत्रण रखें.

---- समाप्त ----