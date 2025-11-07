Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 1 वाले कारोबारी लक्ष्यों पर जोर बनाए रखेंगे, संपर्क संवाद संवार पाएगा

नंबर 1- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन उन्नति की उच्च संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. ऊर्जा उत्साह और अनुशासन से कार्य करेंगे. लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी. आधुनिकता के साथ परंपरागत विषयों में भी रुचि बढ़ी रहेगी. कामकाजी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे. मित्र व बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सहज सफलता पाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों में स्वयं को सबसे ऊपर रखने का भाव होता है. औरां नियंत्रण को कम ही स्वीकार कर पाते हैं. आज इन्हें रुटीन को संवारना है. योजनानुसार कार्य करना है. सभी का मन रखेंगे. अनुकूलन पर बल रहेगा.

मनी मुद्रा- जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कारोबारी लक्ष्यों पर जोर बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. व्यवसाय लाभकारी रहेगा. संपर्क संवाद संवार पाएगा. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. धन संपत्ति के मामले गति लेंगे. बजट बनाकर चलेंंगे.

पर्सनल लाइफ- घर के मामलों में अनुकूलन बनाए रहेंगे. रिश्ते अपेक्षित बने रहेंगे. भावनात्मक विषय पक्ष में रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. करीबी मददगार रहेंगे. सबसे मेलजोल बढ़ाएंगे. विवाद टालेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संतुलित प्रदर्शन रखेंगे. लोगों पर भरोसा जीतेंगे. वचन निभाएंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- श्वेत

एलर्ट्स- स्पष्टता बढाएं. सहजता से कार्य करें. तथ्यों की जांच बनाए रखें.

---- समाप्त ----