scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 7 December 2025: इच्छित परिणाम बनेंगे, अनुभवियों का साथ पाएंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 7 December 2025: आज इन्हें व्यक्तित्व पर ध्यान देना है.सुविधा संसाधनों में रुचि दिखाएंगे.कार्यशैली आकर्षक रहेगी.वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे.अन्य की उम्मीद पर खरे उतरेंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.अंक 3 के लिए आज का दिन उत्तम फलदायी है.घर परिवार में सुख सहकार बना रहेगा.अपनों के समक्ष मान सम्मान पाने के मौके बनेंगे.व्यक्तित्व आकर्षक होगा.अधिकारीगण सहयोगी रहेंगे.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.इच्छित वस्तु की अभिलाषा पूरी हो सकती है.भेंट के अवसर बढ़ेंगे.चहुंओर सहजता शुभता रहेगी.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति मन के पक्के होते हैं.विरोधियों पर दबाव बनाए रखते हैं.आज इन्हें व्यक्तित्व पर ध्यान देना है.सुविधा संसाधनों में रुचि दिखाएंगे.कार्यशैली आकर्षक रहेगी.वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे.अन्य की उम्मीद पर खरे उतरेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे.विभिन्न कार्यों को गति देंगे.कामकाज अपेक्षित रहेगा.पेशेवरों का समर्थन प्राप्त रहेगा.लक्ष्यगत तेजी दिखाएंगे.आगे आने की सोच रखेंगे.करियर व्यापार में सफलता बढ़ेगी.लाभ प्रतिशत संवरेगा.इच्छित परिणाम बनेंगे.अनुभवियों का साथ पाएंगे.सहजता बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों से परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे.कार्ययोजनाएं गति लेंगी.प्रियजन का साथ मिलेगा.आकर्षण अनुभव करेंगे.सूचनाएं साझा कर पाएंगे.व्यवहार में मिठास बढ़ेगी.रिश्ते संवार लेंगे.निजी जीवन खुशहाल रहेगा.रक्त संबंध मजबूत होंगे.परिवार संग सुख से रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सामंजस्यता बनाए रखेंगे, संकोच कम होगा 
पद प्रभाव बनाए रखना है, कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे 
जीवनशैली संवरेगी, मनोबल ऊंचा होगा 
जोखिम से बचेंगे, विविध प्रयास बढ़ाएंगे 
दिल की बात कह पाएंगे, उत्साह बनाए रखेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- जीवन स्तर अच्छा रहेगा.स्वयं पर ध्यान देंगे.उत्साह से कार्य करेंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.सेहत के मामले सकारात्मक रहेंगे.मनोत्साह बढ़ेगा.
 
फेवरेट नंबर-  1 2 3 6 7 9
फेवरेट कलर्स- ऐप्पल रेड
एलर्ट्स- भावुकता में न आएं.अनावश्यक वचन न दें.आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement