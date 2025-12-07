Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 7 December 2025: सामंजस्यता बनाए रखेंगे, संकोच कम होगा

नंबर 2
7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.आज का दिन अंक 2 के लिए शुभत्व का संवाहक है.घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा.रहन सहन प्रभावी बना रहेगा.साहस पराक्रम से परिणाम साधेंगे.करियर कारोबार में नियमितता बढ़ेगी.लाभ के अवसर बेहतर बनेंगे.भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.सभी का विश्वास पाएंगे.मित्रों से भेंट होगी.चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति आधुनिक कार्यों में रुचि बनाए रखते हैं.भावनात्मक संवेदनशील होते हैं.आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है.सामंजस्य से काम लेना है.कार्यगति पर जोर बनाए रखेंगे.आकर्षण अनुभव करेंगे.सामंजस्यता बनाए रखेंगे.संकोच कम होगा.
मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिकयोजनाएं गति लेंगी.करियर कारोबार में बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे.वाणिज्यिक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.व्यवस्था संवार पाएगा.विभिन्न कोशिशें गति लेंगी.वित्तीय मामले सधेंगे.लाभ बेहतर रहेगा.समकक्षों से सामंजस्य रहेगा.वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे.भ्रम व बहकावे में आने से बचेंगे.
पर्सनल लाइफ- परिजनों से जुड़ाव बढ़ाए रहेंगे.प्रियजनों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे.परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनें.स्वजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.सबके हितों का ध्यान रखेंगे.मित्र संबंधों में अनुकूलता बनाए रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- साक्षात्कार में सफल रहेंगे.संवाद में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे.शारीरिक दोष दूर होंगे.खानपान पर ध्यान देंगे.साज संवार बढ़ाएंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8
फेवरेट कलर्स- पर्ल पिंक
एलर्ट्स- सूझबूझ बनाए रखें.दिखावे में न आएं.निवेश पर अंकुश रखें.