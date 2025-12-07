Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 7 December 2025: पद प्रभाव बनाए रखना है, कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे

नंबर 1

7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.आज का दिन अंक 1 के लिए किस्मत को चमकाने में मददगार है.भाग्य की कृपा से हर ओर उम्दा स्थिति बनी रहेगी.लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे.विभिन्न कार्यों में उचित स्थिति बनाए रखेंगे.लाभ संवारने रुचि रहेगी.कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा.सूर्य के अंक 1 वाले व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे उनकी छवि प्रभावित हो.अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं.नेतृत्व के उच्च गुण बनाए रखते हैं.आज इन्हें लक्ष्यों को साधना है.पद प्रभाव बनाए रखना है.कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे.परिवार में सभी से मधुर संबंध रहेंगे.योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- प्रबंधकीय मामलों में बेहतर बने रहेंगे.अधिकारियों से जुड़ाव रखेंगे.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.कार्यप्रदर्शन बेहतर रहेगा.कारोबार में तेजी रखेंगे.आर्थिक प्रयास बेहतर बनेंगे.रुटीन पर जोर होगा.सहजता से आगे बढ़ेंगे.अवसरों को भुनाएंगे.पेशेवरता और प्रभाव बना रहेगा.आर्थिक मामले नियंत्रित होंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे.रिश्तों में सहजता समता बढ़ेगी.अपनों का ख्याल रखेंगे.प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे.व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे.करीबियों का साथ सहयोग बना रहेगा.परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे.बात कहने में सहज रहेंगे.वातावरण में अनुकूलता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार नियंत्रित रखेंगे.उचित प्रस्ताव मिलेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- डीप पिंक

एलर्ट्स- बड़प्पन रखें.आलोचना से प्रभावित न हों.जिद त्यागें.

---- समाप्त ----