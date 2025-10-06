Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 6 October 2025: भावावेश में नहीं आएंगे, बड़ा सोचेंगे

नंबर 9

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 9 के लिए हितकर है. पारिवारिक मामलों में इच्छित स्थिति रहेगी. करियर व्यापार में मित्रों की सहायता बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में धैर्य से काम लेंगे. करीबियों का साथ समर्थन रहेगा. आर्थिक व्यावसायिक विषयों में रुटीन रखेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति लक्ष्य पाने तक हरसंभव प्रयास बनाए रखते हैं. जिम्मेदारी निभाने में आगे होते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने में सहजता बनाए रखना है. संबंधों में अनुकूलता बनाए रखेंगे. आवश्यक मामले सधेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता का पालन रखेंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. बड़ा सोचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में रुटीन बेहतर बना रहेगा. पेशेवर संतुलन व सफलता बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. लंबित कार्यों में उतावली न दिखाएं. उद्योग व्यापार संवरेगा. प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर लाभ बढ़ाएंगे. वचन रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. लेनदेन में स्पष्टता व समन्वय बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मनोनुकूल वातावरण प्रसन्नता बढ़ाएगा. प्रिय की बात ध्यान सुनेंगे. प्रेम संबंधों पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. अपनों की खामियों को अनदेखा नहीं करेंगे. नेह विश्वास बढ़ाएंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ पाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- नए लोगों से मेल मुलाकात में सहज रहेंगे. सरप्राइज मिल सकता है. विश्वसनीयता बनी रहेगी. साख सम्मान पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- गरिमा बनाए रखें. सहज वाणी व्यवहार रखें. आवेश में आने से बचें.

