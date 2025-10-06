Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 6 October 2025: सहज संकोच दूर होगा, आशंकाओं से मुक्त रहें

नंबर 8

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 8 के लिए शुभता में वृद्धि का कारक है. पेशेवर कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. संबंधों में स्पष्टता बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. चर्चा में सजगता रहेगी. जिद जल्दबाजी में नहीं आएंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् होगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सामान्य दिनचर्या बनाए रखते हैं. सहज बदलावों में भी पर्याप्त समय लेते हैं. धीमी गति से कार्य करते हैं. आज इन्हें अपेक्षित सफलता मिलेगी. उचित जगह बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. कार्यव्यवस्था और सकारात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिकी एवं कामकाज में सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील वअसंतुलित रहेंगे. समाज के कार्य करेंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जोखिम उठाने से बचें. अनुभव का लाभ लेंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. सहज संकोच दूर होगा. आशंकाओं से मुक्त रहें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में सहजता बनी रहेगी. अपनों से आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में आकर्षण बना रहेगा. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. सहज सावधानी बरतेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान व संसाधनों में सुधार बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. निर्णय लेने में सीख सलाह बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- बहस विवाद टालें. धोखेबाजों से बचें. विनम्रता व क्षमाभाव बनाए रहें.

