Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 6 October 2025: रिश्तों को संवारेंगे, संकोच दूर होगा

नंबर 7

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हितों को संरक्षण देने वाला है. चहुंओर सुख के संकेत बने रहेंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. सामंजस्यता पर बल रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. योजनाओं को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति तार्किक व बुद्धिन होते हैं. जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखते हैं. अपनो की खुशी बढ़ाते हैं. अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं. आज इन्हें बहकावे में नहीं आना है. भूलों से बचने का प्रयास रखें. पूर्वाग्रह में न आएं. सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहें. रिश्तों को संवारेंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- विविध प्रदर्शनों में प्रभावी रहेंगे. लंबित प्रयास पक्ष में बनेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्टता से बात कह पाएंगे. करियर व्यापार बल पाएंगे. लाभ बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. संकोच दूर होगा. उच्च वर्ग प्रसन्न रहेगा. समकक्षों के साथ सहयोग रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. संकीर्णता को त्यागें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन की बात को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. निजी संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण बात रखेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. घर में आनंद रहेगा. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. सुखद पल निर्मित होंगे. करीबियों में रुचि रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सजगता बनाए रखें. बड़प्पन से काम लें. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य रहेगा. सजगता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मनोबल संवरेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- अफवाह में न आएं. संवेदनशील विषयों में धैर्य रखें. प्रतिक्रिया से बचें.

---- समाप्त ----