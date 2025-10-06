Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 6 October 2025: सभी से बनाकर चलेंगे, परिवार में सामंजस्य रहेगा

नंबर 5

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन औसम से बच्छे परिणाम पाएंगे. मित्रों और परिचितों की मदद मिलेगी. विविध प्रयासों को सहज बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. नीति नियम और अनुशासन का पालन करेंगे. निजी विषयों में पहल बनाए रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति वार्ता में प्रखरता बनाए रखते हैं. अच्छे सहयोगी व सलाहकार होते हैं. लिखापढ़ी में पक्के होते हैं. आज इन्हें कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. साख सम्मान का ध्यान रहेगा. अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त होगा. सबका साथ बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्धन रहेगा. धैर्य धर्म साहस रखेंगे. समय पर भेंट के लिए जाएंगे.

मनी मुद्रा- उपलब्धियों में रुटीन बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं सहजता से गति लेंगी. विविध मोर्चां पर उतावलापन नहीं दिखाएंगे. भ्रम भटकाव से बचेंगे. चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. अधिकारियों से स्प्ष्टता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रखेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के विषयों में शुभता बनी रहेगी. दिल की बात कहने का प्रयास रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. विश्वसनीयता बढ़ेगी. भावुकता पर अंकुश बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाएं. बहस विवाद से बचेंगे. स्वजनों की बात को महत्व देंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- जरूरी बात कह पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजना साझा करेंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- मूनलाइट

एलर्ट्स- मिलनसारिता बनाए रहें. पूर्वाग्रह में न आएं. सलाह सुनें.

