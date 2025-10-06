Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 6 October 2025: बड़ी सोच से काम लेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे

नंबर 4

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन अधिकतर मामले संवारने में सफल रहेंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. निजी मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ताओं में सक्रिय रहेंगे. पेशेवर संबंध पक्ष में बनेंगे. योग्यजनों की सलाह मानेंगे. सूझबूझ से आगे बढेंगे. नीति नियमों को बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. समकक्ष सहायक होंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. प्रबंधन के कार्योंं में गति आएगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अतिमहत्वकांक्षी होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. विविधि कार्योंं पर जोर देना है. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवर कार्य बेहतर बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाएं. कला कौशल में वृद्धि होगी. तेजी से आगे आएंगे. लाभ बढ़ाने का प्रयास रहेगा. साझा प्रयास में प्रभावशाली बने रहेंगे. सकारात्मक रहेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

पर्सनल लाइफ- वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रहेंगे. परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा. वादा पूरा करेंगे. सहज सरल रहेंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. संबंधियों के साथ आनंद से रहेंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. निजी संबंधों में सुख सामंजस्य रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विवेकपूर्ण फैसले व सहयोग बनाए रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल में वृद्धि होगी. मितभाषी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- सात्विक रहें. प्रशिक्षण बढ़ाएं. ढिलाई न बरतें. बहकावे से बचें.

---- समाप्त ----