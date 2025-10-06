Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 6 October 2025: यात्रा संभव है, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी

नंबर 3

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभ है. निजी प्रयास सकारात्मक बने रहेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षानुरूप रहेगा. भेंटवार्ता में असरदार रहेंगे. मित्रों से जुड़ाव बढ़ेगा. धूर्तांं व ठगों से सतर्क रहेंगे. नेतृत्व के प्रति उत्साह दिखाएंगे. कारोबार में बड़ों का साथ सहयोग पाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति परिजनों की खुशी और उन्नति को सर्वापरि रखते हैं. स्वजनों से गहरा प्रेम रखते हैं. विनम्र व संस्कारी होते हैं. आज इन्हें संबंधों को बेहतर बनाना है. संपर्क का लाभ उठाना है. कामकाजी प्रयास पक्ष में रहेंगे. सक्रियता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. यात्रा संभव है. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार का स्तर बेहतर बना रहेगा. लाभ अपेक्षा से अधिक संवार पर बना रहेगा. पेशेवरता पर ध्यान देंगे. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत सुधार पाएगा. लक्ष्यगत प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में सकारात्मक बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के प्रयासों में सफल होंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव बढ़ा रहेगा. करीबीजन सहयोगी बने रहेंगे. संबंधों में भावनात्मकता रहेगी. सभी से तालमेल रखेंगे. रिश्ते मीठे रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. अपनी बात प्रभाविता से रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व पर फोकस होगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. बड़प्पन दिखाएंगे. सेहत के मामलों में सुधार होगा.



फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- परंपराओं पर ध्यान दें. समय प्रबंध रखें. योजना से कार्य करें.

---- समाप्त ----