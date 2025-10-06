Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 6 October 2025: अति उत्साह से बचें, मन की बात कह पाएंगे

नंबर 2

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितसंरक्षक है. सभी सहयोगी होंगे. अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य़ व्यापार में अधिक प्रभावशाली बने रहेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. तैयारी और सीख सलाह पर जोर रखेंगे. आस्था एवं विश्वास बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से आवश्यक कार्य पूरे होंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति मन की सुनते हैं. भावनाओं को साझा में सहज होते हैं. संवेदनशील व्यक्तित्व होता है. आज इन्हें तेजी से आगे आना है. संपर्क संवाद और साहस पर जोर बनाए रखें. विपक्ष शांत रहेगा. व्यर्थ बातों को नजरअंदाज करें. धैर्य व धार्मिकता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सकारात्मक परिणाम बने रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर रखेंगे. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. अनुभवियों का साथ बनाए रखें. समकक्षों से संकोच कम होगा. रुटीन संवारेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयासों में सूझबूझ बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में पहल पराक्रम रखेंगे. प्रेम स्नेह में त्याग व बलिदान का भाव बना रहेगा. सरलता सहजता रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. रिश्तों में फोकस रखेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. भावनात्मक के मामलों में विनम्र रहें. अति उत्साह से बचें. मन की बात कह पाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ाकर रखेंगे. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्स- समर्पण बढ़ाएं. तार्किकता और तैयारी रखें. मिठास बढ़ाएं.

