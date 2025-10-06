Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 6 October 2025: मनोबल ऊंचा होगा, रिश्तों में आदरभाव रखें

अंक ज्योतिष-

नंबर 1

6 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 1 के लिए कामकाज में गति बनाए रखने वाला है. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में धैर्य से काम लें. रिश्ते सामान्य रहेंगे. करियर कारोबार सहजता से आगे बढ़ेंगे. करियर में सक्रियता एवं निरंतरता रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अन्य के नियंत्रण में असहज अनुभव करते हैं. लक्ष्यों को पाने में पूरी ताकत लगा देते हैं. बड़े उघमी व व्यवसायी होते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. साहस बनाए रखेंगे. संबंधों को साधेंगे. अनुशासन और भरोसा बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा होगा. रिश्तों में आदरभाव रखें.



मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में गति तेज बनाए रखेंगे. कारोबारी मामले पक्ष में बनेंगे. विविध पेशेवर गतिविधियां बढ़त पर रहेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संसाधनों को जुटाने पर ध्यान देंगे. स्थिति का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में स्मार्टनेस बढाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सहज स्थिति बनाए रखेंगे. निजी मामले साधारण रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. साथीगणों का विश्वास बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूती से रखेंगे. प्रियजनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. संबंधों को बेहतर बनाएं. बहस से बचें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- नीति नियम रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ाएं. घर परिवार में आनंद बनाए रहेंगे. विनम्र रहें. निजी मामले प्रभावित रहेंगे. शैली संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- विवाद में न आएं. कमतर कार्योंं से दूरी रखें. अफवाह से बचें.

