Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 6 November 2025: मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं

नंबर 9- 6 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण कार्यों को बल देने वाला है. हर क्षेत्र में संतुलित और सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. आर्थिक् उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में सकारात्मकता रखेंगे. पेशेवरों में विश्वास बना रहेगा. बड़ों का साथ पाएंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत संवार पर रहेगा. भेंटवार्ता में असरदार रहेंंगे. मित्रों से जुड़ाव रखेंगे. भावनात्मकता बनी रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति उत्साही और साहसी होते हैं. वीरोचित कार्यों में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें संबंधों को लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य रखेंगे.

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. लाभ एवं विस्तार के मौके बनेंगे. सफलता की राह संवार पर रहेगी. करियर व्यापार के मामले बढ़ेंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. बजट बनाकर खर्च करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. सूझबूझ और सामर्थ्य बढ़ेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सफलता पाएंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव बना रहेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में मिठास बनी रहेगी. सभी से तालमेल बना रहेगा. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशील रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में निसंकोच होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी लाल

Advertisement

एलर्ट्स- फोकस रखें. योजनानुसार कार्य करें. समय प्रबंधन संवारें.

---- समाप्त ----