Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 6 November 2025: मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

नंबर 8- 6 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्य का संरक्षक है. करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. तेजगति से आगे बढे़ंगे. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. आस्था विश्वास बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से लक्ष्य साधेंगे. महत्व के कार्य पूरे होंगे. अनजान लोगों से बचाव रखेंगे. तैयारी पर बल देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सहयोगी नजरिया रखते हैं. सहज और संवेदनशील होते हैं. न्याय और नीति की रक्षा के लिए त्याग बलिदान से भी पीछे नहीं हटते हैं. आज इन्हें मनोबल बढ़ाना है. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. पहल पराक्रम बढ़ेगा. धैर्य बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- समकक्षों से तालमेल बना रहेगा. पेशेवरों से बनाकर रखेंगे. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. नवीन प्रयासों में सूझबूझ बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षानुरूप बना रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. रुटीन संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के विषयों में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में रुचि बनी रहेगी. प्रेम में सरलता सहजता बढ़ेगी. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. भावनात्मक के मामलों में अतिउत्साह से बचेंगे. मन की बात कहेंगे. अवसर को भुनाएंगे. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. फोकस रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. सम्मान का भाव रखें. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. .

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- विभिन्न गतिविधि बढ़ाएं. सकारात्मक रहें. तार्किकता बढ़ाएं.

