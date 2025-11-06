Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 6 November 2025: मूलांक 5 वाले लाभ का प्रतिशत पाएंगे ऊंचा, निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे

नंबर 5- 6 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभता में वृद्धि बनाए रखेगा. विभिन्न क्षेत्रों से लाभ का प्रतिशत बढ़ा पाएंगे. साथियों पर भरोसा बनाए रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग पाएंगे. सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. क्षमता प्रदर्शन का प्रयास बनाए रखेंगे. सहजता से कार्य करते रहें. व्यवस्था में सकारात्मकता बढ़ाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति सूझबूझ के धनी होते हैं. लोगों के हितसंरक्षण के प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सामंजस्यता बढ़ाना है. चहुंओर सफलता मिलेगी. योग्यजन अपना स्थान बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. पहल पराक्रम बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उत्साह बना रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. अवसरांं का लाभ उठाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. व्यवस्थागत नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. पेशेवर कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ पाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. समकक्षों की सहायता प्राप्त होगी.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में आकर्षण और भरोसा बना रहेगा. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. आशंकाएं व मतभेद दूर होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सीख सलाह रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. साहस संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- आंवला समान

एलर्ट्स- जिद से बचें. भावनाओं पर अंकुश रखें. प्रखर बनें.

