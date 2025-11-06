Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 6 November 2025: मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

नंबर 4- 6 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 4 के लिए नवीन संभावनाओं और सफलताओं को बनाए रखने वाला है. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंग. कार्यविस्तार में मदद मिलेगी. मजबूती और साहस से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर का प्रयास रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. विविध प्रदर्शनों में प्रभावी रहेंगे. परिजनों से भेंट होगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति योग्यता से जगह बनाए रखते हैं. अन्य से बेहतर और तेज से सोचते हैं. रणनीतिक गतिविधियों में सहज होते हैं. आज इन्हें व्यर्थ बातों से बचना है. बड़प्पन का प्रयास रखें. पूर्वाग्रह में न आएं. सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहें.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. योजनाएं साझा करने में सफलता मिलेगी. उत्साह पराक्रम बना रहेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवरता और प्रभावशीलता से उच्चवर्ग प्रसन्न रहेगा. समकक्षों के साथ रखेंगे. स्पष्टता से बात प्रस्तुत करेंगे. बड़ा सोचें एवं संकीर्णता त्यागें. संकोच दूर होगा.
पर्सनल लाइफ- अपनों से मन की बात कह पाएंगे. प्रेम प्रदर्शन में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. घर में उत्सव आनंद बनाए रहेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. परिवार के साथ सुखद पल निर्मित होंगे. करीबियों के विषयों में रुचि रहेगी. संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण बात रखेंगे. स्वजनों से भेंट होगी.
हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य मनोबल बेहतर रहेंगे. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य रहेगा. सजगता बढ़ाएंगे. मनोबल उूंचा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8
फेवरेट कलर- हल्का भूरा
एलर्ट्स- स्पष्टता बढ़ाएं. जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. असंवेदनशीलता का त्याग करें.