Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 5 October 2025: प्रियजन सहयोगी होंगे, परिवार का साथ सहयोग मिलेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 9 के लिए पेशेवर स्तर को बेहतर बनाए रखने वाला है. कार्ययोजनाएं संवारेंगे. सामंजस्यता पर बल देंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. बड़ों की सीख सलाह के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे.योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. योजनाओं में गति आएगी. मन के मामलों में सावधानी बनाए रहेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति तेज व गुणी होते हैं. शक्ति संचय में विश्वास रखते हैं. स्पर्धा में आगे का स्थान प्राप्त करते हैं. आज इन्हें कामकाजी रुटीन संवारना है. व्यवस्था पर ध्यान देना है. करीबी सहयोगी होंगे. बड़ों का आदर सम्मान करेंगे. पहल करने से बचेंगे. व्यापार में उछाल रखेंगे.

मनी मुद्रा- औद्योगिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी. वाणिज्यिक विषयों में तेजी व फोकस रखेंगे. पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कला कौशल में प्रभावी बने रहेंगे. युवा जन अधिक अच्छा करेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह बढ़ाएंगे. अतार्किक गतिविधियों से दूर रहेंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक निर्णय लेंगे. जल्दबाजी न करें. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिवार का साथ सहयोग मिलेगा. संतुलन पर जोर बढ़ाएंगे. मितभाषी बने रहें. साक्षात्कार में बेहतर रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. जरूरी बात साझा कर पाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े. सामंजस्य बनाए रहें. निजी गतिविधियों में रुचि रखें. व्यवस्था के अनुरूप चलें. जीवनस्तर प्रभावी रहेगा. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 7 9

फेवरेट कलर- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- संपर्क संवारें. विवाद टालें. चर्चा में स्पष्ट रहें. श्रमशीलता बढ़ाएं.

