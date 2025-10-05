Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 5 October 2025: लापरवाही से बचेंगे, अवसरों का लाभ उठाएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 6 के लिए आज का दिन भाग्य का संरक्षक है. जोखिम लेने में संकोच नहीं दिखाएंगे. तेजी बढ़ाने का भाव रहेगा. लोगों से जुड़ाव रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने की सोच रहेगी. अवसर भुनाने का प्रयास रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे. रहन सहन प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं के कार्यों को प्राथमिकता में रखते है. व्यवस्था में प्रमुख पद प्राप्त करते हैं. आधुनिक सोच के हते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. बड़प्पन बढ़ाना है. वाणी व्यवहार पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. पेशेवर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. श्रेष्ठजनों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान पाएंगे. लापरवाही से बचेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कमियों को दूर करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार संवार पर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मौके बल पाएंगे. मुलाकात पर जोर रहेगा. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों के साथ सहजता और मिठास बनाए रखेंगे. संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. प्रिय को समय देंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में व्यवहारिक रहेंगे. ऊर्जा बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- संवार बढ़ाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढे़गा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. भावनात्मक संतुलित रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सफेद

एलर्ट्स- व्यर्थ सूचनाओं से दूर रहें. भ्रम बहकावे में न आएं. सहकार रखें.

---- समाप्त ----