scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 5 October 2025: जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, सजगता बनाए रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 5 October 2025: नवीन विषयों में अनुभवियों की बातें सुनेंगे. योजनाओं के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. पेशेवरों की सलाह का सम्मान करेंगे. तथ्यों पर भरोसा करेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारक है. विविध मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान रहेगा. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. हितलाभ और उन्नति का सूचक है. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. उद्योग व्यापार में अनुकूलन रहेगा. आर्थिक विषयों पर ध्यान देंगे. अंक 4 के व्यक्ति जीवन को औरों से अलग अंदाज में जीने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें स्मार्टनेस बढ़ाना है. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. सजगता बनाए रखेंगे. व्यवहारिकता पर बल रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. निजी मामले संवार पर रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. लगन व अनुशासन से सफलता की राह बनाएंगे. अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनी रहेगी. नवीन विषयों में अनुभवियों की बातें सुनेंगे. योजनाओं के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. पेशेवरों की सलाह का सम्मान करेंगे. तथ्यों पर भरोसा करेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

परिवार में शुभता रहेगी, परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे 
लेन-देन में सहजता और शुभता बनी रहेगी, महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देंगे 
आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, विपक्षियों से सतर्क रहें 
करियर कारोबार में विश्वसनीयता रखेंगे, लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे 
जोखिम उठाने के भाव से बचेंगे, कार्य व्यापार में संवार बनाए रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम में सहजता बढ़ेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. निजी मामलों में विवेक रखेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. जरूरी बात कहने में सफल होंगे. उचित अवसर का लाभ उठाएंगे. करीबियों की से बनाकर चलेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का सम्मान रखेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवस्था पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे. नियम मानेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सहज रहेगा. भौतिक संसाधनों को संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर- ब्राउन

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. जोखिम न लें. समकक्षों पर फोकस रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement