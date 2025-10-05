Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 5 October 2025: परिवार में शुभता रहेगी, परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन साधारण से शुभ प्रभाव का है. घर परिवार में व्यवस्था के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक विषयों में सक्रिय रहेंगे. अनुशासन पर जोर बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. संवेदशनशीलता बनाए रहेंगे. मित्र मददगार होंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. सक्रियता और योग्यता का लाभ मिलेगा. चंद्रमा के अंक 3 के व्यक्ति सहज स्वभाव हके होते है.. शांति बनाए रखते हैं. अन्य से प्रभावित नहीं होंते हैं. विषयों को मूलतत्व समझने का प्रयास करते हैं. आज इन्हें संवेदनशीलता रखना है. अवसरों का लाभ उठाएं. मामले पूर्ववत् रहेंगे. रुटीन संवारें.

मनी मुद्रा- विस्तार कार्या में रुचि दिखाएंगे. लाभ में सुधार बना रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षाकृत अच्छा करेंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. अति उत्साह से बचें. अतिविश्वास से बचें. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. कामकाज में सहजता शुभता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखें.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. असहज बातों और व्यवहार को नजरअंदाज करें. सबका सम्मान बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय साझा करेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. रिश्ते संवारेंगे. अतिथि का आदर सत्कार रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- केसरिया

एलर्ट्स- अफवाह से बचें. सजगता से आगे बढ़ें. तैयारी बनाए रखें.

