Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 5 October 2025: लेन-देन में सहजता और शुभता बनी रहेगी, महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.
नंबर 2- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 2 के लिए आज का दिन स्वजनों व शुभचिंतकों की सहयता व सहकार बनाए रखने वाला है. मित्रों की मदद मिलेगी. लाभ प्रतिशत बढ़त पर बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. व्यवस्था पर बल देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विनम्रता और सामंजस्य रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों में औरों से प्रेम स्नेह होता है. इसका वे खुलकर इजहार भी करते हैं. रिश्तों के संरक्षण में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें नियम व्यवस्था बनाए रखना है. करियर कारोबार पर बल दें. संबंधों में समता संतुलन बढ़ाएं. क्षमाशीलता बनाए रहें. नवकार्यों में रुचि होगी.
मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. लेन-देन में सहजता और शुभता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देंगे. अवसरों को भुनाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. संकोच बना रहेगा. सौदे समझौतों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. अपेक्षा के अनुरूप लाभ रहेगा.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. भेंट व संवाद का बनाए रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़त पर रहेगी. दोस्ती मजबूत होगी. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. सभी का आदर करेंगे. रिश्ते सुधार पर रहेंगे. अपनी बात मजबूती से रखेंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- मदद की भावना रखेंगे. परिवार पर ध्यान देंगे. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6
फेवरेट कलर- लाइट पिंक
एलर्ट्स- भ्रम व बहकावे में न आएं. फोकस व व्यवहार संवारें. आवेश से बचें.