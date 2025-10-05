scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 5 October 2025: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, विपक्षियों से सतर्क रहें

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 5 October 2025: अनुभवियों की सलाह रखेंगे. वचन निभाएंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा बनाए रहेंगे.

one horoscope
मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन घर में हर्ष आनंद बढ़ाने और कामकाज में सुगमता बनाए रखने में सहयोगी है. निजी जीवन को अधिक प्रभावी बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ लोगों से संपर्क संवाद बना रहेगा. अपनों के साथ और विश्वास से उत्साहित रहेंगे. सुखद परिणाम प्राप्त होंगे. मित्रों करीबियों का सहयोग बना रहेगा. प्रयासों में निरंतरता रखेंगे. कामकाजी अवसरों का लाभ उठाने पर जोर रहेगा. पेशेवरों से संपर्क बनाए रखें. व्यापार में सहजता रहेगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति उच्च मनोबल बनाए रखते हैं. अपने संस्कारों और विचारों पर कायम रहते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. सजगता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सक्रियता आएगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से काम लेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में रुटीन स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण प्रयासों में धैर्य रखेंगे. पेशेवर जिम्मेदारी दिखाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विपक्षियों से सतर्क रहें. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में सुधार बना रहेगा. रिश्तों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. कर्मठता व योग्यता से जगह बनाए रखेंगे. अनुभवियों की सलाह रखेंगे. वचन निभाएंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यर्थ की आशंकाओं में न आएं. करीबियों पर भरोसा रहेगा. संपर्क संवाद संवारेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वयं पर ध्यान देंगे. संसाधनों पर फोकस रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- ऊर्जा व्यर्थ नष्ट न करें. लेनदेन में धैर्य रखें. सहजता रखें.

