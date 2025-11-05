Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

नंबर 9- 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 9 के लिए साधारण प्रभाव बनाए रखेगा. पेशेवर मामलों में रुटीन रखेंगे. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता रखेंगे. पेशेवर प्रयास सकारात्मक बनेंगे. करियर में निर्देशों की अवहेलना से बचें. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहें. योजनाओं में गति बनी रहेगी. मन के मामले पूर्ववत् रहेंगे. जल्दबाजी व पहल से बचें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति युवावस्था में सबसे सक्रिय होते हैं. कौशलपूर्ण गतिविधियों में पहल बनाए रखते हैं. यश और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं. आज इन्हें रुटीन बेहतर बनाना है. लक्ष्य पर ध्यान देना है. नियम पालन रखेंगे. करीबी सहयोगी होंगे.

मनी मुद्रा- करियर में रुटीन रखेंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. सेवाक्षेत्र में प्रभाव बनाए रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. उद्योग वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. कला कौशल से जुड़े जन अधिक अच्छा करेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. संकोच बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. जरूरी बात साझा कर पाएंगे. परिवार का साथ मिलेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. भावुक विषयों से बचेंगे. त्वरित निर्णय लेने से बचें. प्रियजन सहयोगी होंगे. साक्षात्कार में बेहतर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति रहेगी. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. खानपान संवारेंगे. भव्यता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गुड़ के समान

एलर्ट्स- स्मार्ट वर्क बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं. बैर विरोध में न पड़ें.

