Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आजा का दिन व्रत संकल्पों को बनाए रखने और उन्हें पूरा करने में सहयोगी है. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. लाभ में वृद्धि पर जोर बनाए रखेंगे. पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा. परंपराओं का पालन करेंगे. अनुशासन अनुपालन से आगे बढेंगे. निजी जीवन में प्रेम बढ़ेगा. उचित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. सुखद क्षण बनेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की नजर पैनी होती है. इनकी पारखी दृष्टि से बचना अन्य के लिए कठिन होता है. आज इन्हें हितलाभ बढ़ाना है. हर परिस्थिति में अनुकूलता रखेंगे. पेशेवर कार्यां पर ध्यान देंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. बड़ा सोचेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा होगा. लाभ विस्तार सोच के अनुरूप रहेगा. उद्योग व्यापार में शुभता बढे़गी. योजनाएं संवारेंगे. व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. सकियता दिखाएंगे. तैयारी से आगे बढेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. करीबियों को भरोसे में लेंगे. मन की बात को सहजता से कह पाएंगे. निजी विषयों में उत्साह बना रहेगा. अपनों को समय देंगे. प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. सभी उत्साहित रहेंगे. निजी के मामलों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़े प्रयासों में सहज रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. मनोबल उूंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- समुद्री

एलर्ट्स- ढिलाई न बरतें. भावुकता से बचें. आवेश में न आएं.

