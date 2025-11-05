Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

नंबर 7- 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए भाग्य की प्रबलता से हर कार्य को बेहतर दिशा देने में सहयोगी है. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कामकाज में सकारात्मकता बनी रहेगी. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे. कार्य व्यवस्था पर जोर रखेंगे. नीति नियम के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साथी सहयोग देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति में गहरी सूझबूझ और प्रतिभा होती है. आसपास के प्रति संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें नवीन संभावनाओं को बल देना है. अवसरों को भुनाना है. व्यवहार में समता और संतुलन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. सफलता प्रतिशत उूंचा रहेगा. परिस्थिति के अनुरूप प्रतिक्रिया देंगे. न्याय नीति बढ़ाएंगे. कामकाज में असरदार रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अवसर बने रहेंगे. भेंटवार्ता पेशेवरता बढ़ेगी. प्रबंधन को संवारेंगे. साहस से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों व वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा. प्रिय से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. परिजनों की सुनेंगे. करीबियों के साथ सुखद क्षण बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. धैर्य धर्म आस्था बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा. सजगता बनी रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन में सुंदरता बढ़ेगी. लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखें. सक्रियता से काम लें. व्यवहारिकता बढ़ाएं. तेजी से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

Advertisement

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- आशंका का त्याग करें. अफवाहों में न आएं. व्यर्थ वार्ता से बचें.

---- समाप्त ----